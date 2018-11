5 Seconds Of Summer, George Ezra, Rudimental, Eddy De Pretto... les vidéos musique de la semaine ! 

Retardataires ou non, c'est dimanche et pour bien se divertir, autant le faire en musique. VirginRadio.fr vous propose un petit récapitulatif des vidéos musique tombées cette semaine et cette dernière a été quelque peu chargée ! Cette dernière s'est avérée très masculine mais on ne boude pas notre plaisir à écouter en boucle les morceaux, ci-dessous ! Allez, c'est parti pour une séance de rattrapage des plus agréables !