5 Seconds Of Summer dévoile le clip Vintage de Valentine 

Ce troisième album studio aurait-il des airs de disque de la maturité ? Il faut croire que pour 5 Seconds of Summer, c'est le cas. Le groupe qui nous vient tout droit d'Australie avait fait des ravages avec She Looks So Perfect, il y a quelques années. Aujourd'hui, la formation défend son troisième album, un disque plus adulte, plus mature. Après avoir publié Youngblood par exemple, le groupe a choisi d'assurer la promo de l'album avec Valentine. On avait déjà découvert une première vidéo mais cette fois, ils nous offrent le clip - vintage, frais, pailleté. Bref, on est fan.

Si l'on compte l'opus live dévoilé par le groupe, alors Youngblood serait le quatrième disque. Mais une chose est sûre, toutes leurs expériences passées (sur scène ou ailleurs) se ressentent dans ce nouvel opus. Les 5 Seconds of Summer se sont offerts un retour réussi avec cet opus et comptent bien le prouver sur scène lors de leur venue au Zénith de paris le 13 novembre prochain. En attendant, on vous laisse regarder le clip en oucle !