5 Seconds Of Summer de retour avec "Want You Back", un nouveau single

Fans de 5 Seconds of Summer, préparez-vous pour une nouvelle ère ! Très discret depuis la fin de la tournée mondiale qui avait suivi la sortie de Sounds Good Feels Good (paru en 2015), le groupe australien a pris le temps de peaufiner son troisième album. L'attente a été longue, mais elle en valait la peine ! Après quelques jours de teasing, le quatuor fait officiellement son grand retour et vient de dévoiler un premier single intitulé "Want You Back" ! Plutôt éloigné du répertoire habituel de 5SOS, ce nouveau titre est annonciateur d'un nouvel album qui sortira très prochainement, si on en croit les principaux intéressés.

Récemment interviewé par Billboard, Michael Clifford s'était confié au sujet de ce troisième album, annoncé comme plutôt éclectique. De son côté, le batteur Ashton Irwin s'est adressé à ses fans dans un long message publié ce week-end sur les réseaux sociaux : "Je pense que pour qu'un artiste se réinvente et crée la musique la plus vraie possible, il doit non seulement adorer son public, présent et futur, mais aussi adorer le processus de création, peu importe à quel point il peut être difficile, peu importe ce qui se met en travers de sa route. [...] Après tout, la motivation principale de 5SOS est de faire en sorte que vous continuiez à tomber amoureux de ce que l'on fait. De continuer à rester honnêtes avec nous-mêmes et avec vous, notre famille. Comme toujours, j'espère que vous allez adorer ce qui arrive." Rendez-vous donc très vite pour découvrir la suite...