C’est la bonne nouvelle de cette fin de semaine, 5 Seconds of Summer fait cette année son grand retour ! Très discret depuis de nombreux mois, le groupe australien a dévoilé hier son nouveau single « Want You Back », extrait de son troisième album à paraitre. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les garçons ont annoncé dans la foulée les dates d’une tournée intimiste, qui passera par la France au printemps ! 5 Seconds of Summer sera donc en concert le 4 avril prochain à Paris au Yoyo, la salle du Palais de Tokyo. Chaude soirée en perspective !

// WE ARE COMING TO A CITY NEAR YOU // HERE ARE THE TOUR DATES // 5SOS3 // https://t.co/oGoqIhH9rg pic.twitter.com/q8qGqFl9uu — 5 Seconds Of Summer (@5SOS) February 23, 2018

La mise en vente des billets aura lieu le vendredi 2 mars à 9h dans tous les points de vente habituels. Et vu la taille de la salle, il risque d’y avoir du monde sur le coup ! Au total, une vingtaine de dates sont prévues dans les grandes capitales du monde, de Londres à New York en passant par Mexico, Singapour et Sydney. Pour 5 Seconds of Summer, cette tournée des salles de petite capacité sera l’occasion de renouer avec son cher public après deux ans d’absence. Si pour l'heure, très peu d'informations ont été dévoilées au sujet du nouvel album du groupe, on devrait très vite en savoir plus...