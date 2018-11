5 Seconds Of Summer : 3 raisons d'aller les voir en live au Zenith, ce soir !

Ce soir, 5 Second Of Summer se produira sur la scène du Zenith et on doit dire, qu'on a hâte d'y être. Eh oui, le quatuor australien a bien grandi et pour défendre leur albums Youngblood sorti en juin dernier, ils ont choisi de passer une tête par la capitale et de conquérir, une fois de plus, le public français. Pour ceux qui hésiteraient encore, VirginRadio.fr vous propose 3 raisons de ne pas manquer le concert !

Forcément, les garçons défendront bec et ongles leur nouvel album Youngblood. Sorti en juin dernier, 5 Second Of Summer squatte les charts et s'impose dans le top Pop Songs. Une première marche du podium amplement méritée et qui devraient se confirmer sur scène, ce soir. Porté notamment par les morceaux Youngblood et Valentine, le groupe semble avoir pris en maturité : "Quand tu as 16 ou 17 ans, tu écris des chansons différentes qu'à 22 ou 23 ans. Je pense que nos fans avait le même âge que nous quand nous avons commencé. Je pense qu'ils ont grandi avec nous. Je pense, dans un sens, que nous avons des goûts similaires." confie, Hemmings.

Qui dit concert, dit obligatoirement une bonne ambiance. Et les fans du groupe sont sans doute l'une des fan base les plus active et les plus loyale ! Tout le monde se connait, tout le monde s'entend, tout le monde se soutient... il n'est donc pas très difficile de passer une excellente soirée. Le public fera son travail et le groupe aussi. On ne doute pas de l'explosion que sera ce live au Zenith ! Bien entendu, on compte sur vous pour y mettre le feu -si on peut dire. Après tout,n ne dit-on pas que le public français est le meilleur au monde ?

Ah... si les rétracteurs du nouvel album pensent ne pas trouver leur compte -ce dont on doute un peu, ils pourront au moins se satisfaire des classiques. 5 Second Of Summer est là pour défendre Youngblood face au public français, certes, mais aussi pour faire vibrer le public et la scène de leur meilleurs hits. De She Looks So Perfect à Jet Black Heart en passant par She's Kinda Hot et Amnesia, il y en aura pour tous les goûts !