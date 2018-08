4 (premiers) albums qui ont marqué l'année 2008... 

Il y a dix ans certains de nos chouchous sortaient leur tout premier album. Aujourd'hui clairement imposés dans le paysage musicale, ces derniers ne semblent pas avoir pris la moindre ride. Et pour cause, quand on les écoute, on jurerait qu'ils n'ont pas une décennie. On vous propose donc un top 4 des meilleurs d'entres eux selon VirginRadio.fr.

C'est avec Chasing Pavement que la grande Adèle se fait doucement connaitre en 2008. Qui aurait parié qu'elle se hisserait aussi vite au sommet de la chaîne musicale ? Et pourtant, à cette époque, elle défie tous les pronostiques. 19 est donc son tout premier album et dix ans plus tard, on a du mal à croire qu'il remonte à autant d'années. Le son semble actuel et cela n'est pas pour nous déplaire. De sorte, il est facile de l'écouter en boucle sans s'en lasser.

Lady Gaga ou celle qui suit les pas de Madonna et David Bowie... C'est ce qu'on pensait d'elle lorsque la new-yorkaise s'est révélée au grand public avec l’exubérant Just Dance. Dix ans plus tard, on a plus tellement besoin d'expliquer qui est Lady Gaga. L'icône de la pop américaine est aujourd'hui bien installée dans l'industrie même si son dernier album Joanne, a laissé quelques uns de ses fans, perplexes. Dans The Fame on retrouve les plus gros hits de la star. Paparazzi, Just Dance, Poker Face ou encore LoveGame. Incontournables, sans nul doute possible.

On s'est tous déhanché au moins une fois que le célèbre Electric Feel de MGMT. Oracular Spectacular est leur premier album et ce dernier vacille entre indie et disco. Plutôt étrange comme mélange mais cela fonctionne. Ce n'est pas pour rien que le groupe américain a cartonné. On se souvient également de Kids et de son clip quelques peu... effrayant !

Les britanniques de Foals talonne sans mal Adèle, Lady Gaga et MGMT. Avec Antidotes, le groupe s'impose comme l'un des groupes de rock à ne surtout pas louper. Mélancolique, Antidotes atteint la troisième place des charts britannique et les critiques ont été séduits par ce dernier. Normal. Porté par des singles forts tels que Cassius, Balloons ou Red Socks Pugie, Foals s'inscrit comme une valeur sûr. A écouter d'urgence pour ceux qui ne connaissent et à réécouter sans modération pour les autres !