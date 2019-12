5 films de Noël à voir (ou revoir) pendant les fêtes !

À partir du mois de décembre (parfois même avant), les films de Noël envahissent toutes nos chaînes de télévision. Des moments de bonheur et de détente appréciés par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et comme on ne compte pas déroger à la règle cette année, voici une liste des cinq films les plus marquants de ces dernières années. Des pépites qui nous ramènent en enfance et qui nous permettent de s'évader durant quelques heures. Qu'ils soient français, américains ou britanniques, voici quelques-uns de nos longs-métrages de Noël favoris. Alors, ça vous tente ?