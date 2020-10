5 clichés sur Emily in Paris, la reprise du tournage de Outlander et ce que nous réserve The Walking Dead, World Beyond... Toutes les news série !

[SPOILER] Quand les américains caricaturent les français à l'extrême.

Patience, Jamie et Claire ne seront pas de retour de sitôt sur nos écrans. Après une cinquième saison riche en émotions et incroyablement poignante, le couple mythique de la saga a pris une pause méritée. La pandémie a clairement repoussé le lancement du tournage de la sixième saison, laissant les fans dans l'attente. Bonne nouvelle, une date de reprise vient d'être publiée... et il faudra être patient.

A en croire UK Casting News, la production reprendrait le tournage en janvier 2021... Si la chaîne Startz n'a pas encore officiellement communiqué le retour d'Outlander sur les écrans, des figurants sont attendus pour le début d'année. Patience, donc !

La nuit dernière, AMC (et OCS) proposaient l'ultime épisode de la saison 10 de The Walking Dead - nuit chargée pour les fans de la franchise, donc. Mais, de n'est pas tout ! Amazon Prime propose quant à elle, The Walking Dead, World Beyond, petite soeur de TWD et de Fear The Walking Dead. Le premier épisode et d'ores et déjà disponible et il nous envoie directement dans le monde post-apocalyptique déjà bien présenté par les shows précédents.

Le premier épisode (intitulé Brave) nous présente ainsi Iris et Hope, deux soeurs qui se lancent à la recherche de leur père. The Walking Dead s'est ouverte sur Rick, à la recherche de sa famille. Avec Fear The Walking Dead, toute l'attention du téléspectateur était concentrée sur la famille de Madison. Cette fois, ce sont deux adolescentes qu'il suivra pas à pas. Notez que dans ce spin-off, la CMR (Civil Republic Military) sera très présente. Et ça tombe bien, c'est le groupe qui, précisément, aurait enlevé Rick. The Walking Dead, World Beyond nous permettra t-elle d'en savoir un peu plus ? On l'espère. En attendant, le premier épisode est à retrouver ICI.