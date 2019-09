5 choses qui vont vous porter chance en ce vendredi 13 !

L'idée est simple : éviter les échelles, les chats noirs et les miroirs. Le vendredi 13 porte malheur dans l'esprit commun alors évidemment, on fait toujours le nécessaire pour éloigner la malchance. Bonne nouvelle pour les plus superstitieux, voici 5 conseils pour que la chance soit de la partie aujourd'hui.

Bonne chance !

#1. Optimisme et confiance en soi

Si vous vous êtes levé(e) ce matin en imaginant que cette journée de Vendredi 13 serait un calvaire, alors effectivement, vous allez vivre l'enfer. Croyez-le ou non, tout passe par votre tête ! Levez-vous en étant persuadé(e) que vous passerez une bonne journée, restez optimiste et vous verrez, la chance suivra.

#2. Les portes-bonheur

Oui, d'une certaine façon, les portes-bonheur fonctionnent. Comment ? C'est très simple : Les personnes qui comptent sur leur porte-bonheur dans la vie sont plus confiants. Vous voyez, ça rejoint ce que l'on vous expliquait au-dessus. Tout passe par la tête !

#3. Oser

Osez ! Aussi difficile que cela puisse être, il faut parfois se détacher de la peur. Les nouvelles opportunités font la part belle à la chance. Plus vous foncez dans le tas sans avoir peur, plus vous ouvrirez des portes. Il faut parfois sortir des sentiers battus !

#4. Les trèfles à quatre feuilles

Un trèfle à quatre feuilles porte chance dans la mesure où il est extrêmement rare : on trouve en moyenne un trèfle à quatre feuilles pour 10 000 trèfles dits “normaux” à trois feuilles. Imaginez un peu.

#5. L'intuition

Suivez votre intuition, elle vous trompe rarement ! Beaucoup la considère comme irrationnelle mais on a tous cette petite voix dans notre tête qui nous souffle des choses. Ecoutez-les : "apprenez à écouter vos émotions. Considérez-les comme un signal d’alarme et une information complémentaire en dehors des facteurs extérieurs", explique le média Marie France.

Sachez que selon la science, les portes-bonheur fonctionnent vraiment... alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire !