5 choses à savoir sur la Saint Valentin

La Saint Valentin approche à grands pas et peut-être que vous êtes plongé(e) dans les préparatifs. Alors que les célibataires cherchent leurs moitié, les couples, eux, essaient tant bien que mal de célébrer la journée et ce, malgré la pandémie. Mais avant de penser aux chandelles et aux bouquets de fleurs, on pense culture ! Tout de suite, 5 choses à savoir sur ce qui est devenu la Fête des amoureux.

On ne parle d'amour qu'à partir de 1300

À la fin du Ve siècle, le pape romain Gélase a officiellement déclaré la date du 14 février comme celui du "jour de la Saint-Valentin". Mais il a fallu attendre le Moyen Âge pour que cette fête soit associée à l'amour et au romantisme.

Les cadeaux les plus populaires à la St Valentin restent les bijoux

Selon la National Retail Federation, ce sont les bijoux qui seraient les cadeaux les plus prisés avec près de 5,8 milliard de dollars dépensés en 2020.

Presque 6 millions de couples se fiancent à la Saint Valentin

Selon un sondage réalisé par goodhousekeeping, le 14 février serait la date idéale pour une demande en mariage.

Les américains offrent des cadeaux à leurs animaux

Quand on aime, on ne compte pas ! Aux Etats-Unis, près de 2,6 millions de foyers américains ont offert un cadeau à leur animal de compagnie pour la Saint Valentin.

La tradition d'offrir des fleurs remonte au 17ème siècle

Cette pratique remonte à l'époque où le roi Charles II de Suède a appris le "langage des fleurs". L'acte d'offrir des fleurs est alors devenu une tendance populaire à l'époque victorienne - y compris le jour de la Saint-Valentin - avec des roses rouges symbolisant un amour profond.

Qui sait, peut-être que tout cela vous a inspiré ?