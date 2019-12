5 choses à faire quand on déteste le Nouvel An

Avis aux phobiques du Nouvel An ! Non, vous n'êtes pas seul(e). Déjà, il faut savoir que près d'un français sur quatre appréhende les fêtes et les réveillons qui vont avec... alors évidemment, on comprend que certains n'aiment pas faire la fête... alors si vous êtes du genre à boycotter les soirées cotillons, pas de panique. Voici quelques petites choses sympas à faire pour que la soirée passe plus vite.

Aller au ciné

Classique. Mais au moins, le temps passera nettement plus vite ! Quoi de mieux que de finir l'année devant un bon film comme Star Wars IX ? Sorti avant Noël, le dernier volet de la saga attire les foules ! Et si vous n'êtes pas trop science fiction, Les Incognitos vous fera passer un bon moment.

Netflix & Chill

La flemme de sortir ? On vous comprend. Alors il reste la bonne vielle technique du Netflix & Chill : avec vos potes, avec votre partenaire ou même solo, il y aura bien une pizza et une série qui vous convaincront. C'est le moment de binge-watcher You, The Witcher ou même de se refaire les dix saisons de Friends !

RANGER

Commencez l'année en étant au top ! Sortez vos sacs poubelle et virez tout le bazar accumulé en 2019 pour mieux entamer 2020. Depuis combien de temps n'avez vous pas fait un vrai tri ? Eh bien, c'est le moment de s'y mettre (vous vous sentirez bien plus léger(e) après). Promis. Et pour les flemmards, il y a Marie Kondo sur Netflix.

Dormir.

Contre soirée. Pendant que le monde fera la fête, faites le choix de migrer sous votre couette pour mieux rattraper votre sommeil en retard. Parce que non, il n'y a pas de honte à ne pas sortir et non, vous n'êtes pas obligé(e) de vous mettre la pression pour avoir une vie sociale !

Alors, quel est votre programme ?