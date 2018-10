La pire soirée de l'année, c'est demain. Le 31 octobre, vos meilleurs amis vont devenir vos pires cauchemars et se transformer en zombies tout droit sortis de The Walkig Dead. Vous n'avez pas envie de fêter de Halloween ? Vous n'avez pas envie d'entendre les pires histoires d'esprits et de fantômes qu'ils gardent en stock ? Pas de panique, on a quelques idées.

Okay, tous vos potes vont sortir leurs meilleurs costumes et maquillages, il vont faire la fête jusqu'à pas d'heure pendant que vous serez chez vous avec un plaid et votre thé. Ca craint. Du coup, on prend le taureau par les cornes et on organise sa propre fête. Certains veulent venir déguisés ? Ils peuvent. Mais attendant, vous ne servirez pas du punch à l'orange sanguine. Faut pas exagérer non plus.

Et justement, Jean Christophe & Winnie est salle depuis le 24 octobre. Non, plus sérieusement, si vous voulez échapper aux hordes d'enfants qui vont probablement prendre votre maison d'assaut pour des bonbons, exilez vous au ciné. Petit bonus, vous pouvez même aller voir A Star is Born.

Achetez le fond, enfermez-vous et mangez tout. Sans culpabiliser.

Et regarder l'épisode d'Halloween où Chandler est déguisé en lapin rose deux fois. Parce qu'il le vaut bien.

Eh, la veille du 1er novembre, c'est presque Noel. Vous avez le droit de vous lancer dans la confection de cookies, de vous faire une orgie de films de Noël et même de mettre l'album de Michael Bublé en boucle.

Allez, courage. Ca ne dure qu'une soirée.