5 bonnes raisons de regarder Sex Education

Vous l'aurez compris, la série est basée sur le sexe. Mais pas que. Si elle se veut très drôle, elle est avant tout un très bon moyen de s'ouvrir sur le sexe, de déculpabiliser et décomplexer les personnes qui la regardent. Beaucoup d'internautes précisent d'ailleurs que si il avait eu un tel programme durant leur adolescence, ils se seraient beaucoup moins posés de questions existentielles. Tous les sujets y sont abordés. De l'homosexualité à la bisexualité en passant par la masturbation et même les agressions. En regardant Sex Education, on ressent de la confiance et de la bienveillance de la part des créateurs du show.

Dans la série à succès, toutes les orientations sexuelles sont mises en avant ! Il n'y a pas de tabou. Le discours sur l'homosexualité est tellement normalisé qu'il permet à tout le monde de s'identifier. Par exemple, la saison 2 aborde le sujet du lavement anal et de l'utilisation de la poire à lavement. Probablement une première dans un programme grand public. Autre sujet peu abordé dans la vie de tous les jours, les pansexuels, à savoir une personne qui tombe amoureuse d'une personne et non de son genre. Bref, on ne veut pas spoiler mais il y en a pour faire plaisir à tout le monde !

Dans Sex Education, on suit les histoires d'une base fixe de personnages principaux. Toutefois, le programme parvient également à raconter les histoires de figures secondaires sans pour autant tomber dans l'excès. Un exploit. Concernant les têtes connues, on retrouve Gillian Anderson (X-Files, Hannibal) ou encore Asa Butterfield (Nanny McPhee, Miss Peregrine, Hugo Cabret). Toutefois, ce sont les inconnus qui impressionnent tout autant par le jeu. On pourra, par exemple, citer Ncuti Gatwa, qui joue Otis, Tanya Reynolds pour Lily et bien évidemment la merveilleuse Emma Mackey qui interprète le rôle de Maeve Wiley, une étudiante dont les nombreux problèmes pèsent sur sa vie quotidienne.

Si la série se veut avant tout une série pour les adolescents, elle parle également aux parents ! Chaque épisode fonctionnant comme un cours d'éducation sexuelle, les jeunes comme les plus âgés peuvent y apprendre de nombreuses choses. Avec un ton humoristique plus que moralisateur, Sex Education permet aux parents de connaître davantage de "détails" sur la vie sexuelle des nouvelles générations. Un moyen de désacraliser certains sujets et de permettre à certains de se détendre sur le sujet si tabou qu'est le sexe.

A l'occasion de la saison 2 de Sex Education, un petit manuel a été réalisé par Netflix en collaboration avec les équipes de la série. Avant tout informatif et bienveillant, l'ouvrage creuse davantage les nombreux sujets abordés dans le programme. Disponible gratuitement sur le site officiel, il met également en avant la diversité. Que de bons points qui, ils l'espèrent, permettront de briser les tabous et mettre un terme aux non-dits.