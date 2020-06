Après 50 Shades of Grey, focus sur 365 Dni, le nouveau succès signé Netflix !

Vous avez aimé la saga 50 Shades of Grey ? Alors vous devriez adoré 365 Dni, fraîchement débarqué sur Netflix. Adapté d'un roman polonais, ce premier film met en scène Massimo (chef mafieux) et Laura, jeune femme sans histoire. On vous la fait courte : Alors qu'elle passe des vacances avec son petit ami en Sicile, Laura est enlevée par Massimo (ça commence bien). A partir de là, le mafieux lui laisse un an pour tomber amoureuse de lui... évidemment, Laura ne mettra pas longtemps à succomber.

La recette miracle du film ? Du thriller, teinté d'érotisme. Pour les plus curieux, les livres (publiés polonais) ne sont pas encore disponibles en version française. MAIS, des traductions non officielles sont à retrouver en ligne. 365 Dni a mit la toile sans dessus dessous et quelque chose nous dit que ce premier chapitre aura bientôt une suite... du moins, si l'on se base sur le cliffhanger majeur qui marque la fin. Mais, pas de spoilers ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur la plateforme !