3 recettes de brownie qui vont vous faire fondre

Le temps maussade et la période vous dépriment ? On vous comprend. Et vous savez ce qui fait du bien quand rien ne va ? Du chocolat. Beaucoup, beaucoup de chocolat ! Et justement, pour les plus gourmands, voici trois recettes de brownie qui pourraient bien changer vos vies. Bon, d'accord, peut-être pas vos vies... mais au moins vos dimanches matins !

Brownie aux noix de pécan

200g de chocolat noir pâtissier

200g de sucre en poudre

200g de beurre ramolli

3 oeufs

100g de farine

1/2 sachet de levure chimique

1 pincée de sel

D'abord, pré-chauffez votre four à 180 degrés. Ensuite, penchez-vous sur le chocolat : Faites le fondre à feu très doux (avec le beurre). En parallèle, dans un saladier, mélangez la moitié des noix de pécan, les oeufs entiers, la farine, le sucre, une pincée de sel et la levure. Ajoutez ensuite le mélange beurre-chocolat fondu à votre mélange, remuez. Graissez et farinez un moule avant d'y verser la pâte. Mettez ensuite au four pour 45 minutes environ. Laissez tiédir et parsemez ensuite le brownie de noix de pécan.

Brownie aux amendes

200 g de chocolat noir pâtissier

200 g de lait concentré sucré

175g d'amendes éffilées

100 g de farine

150g de beurre

3 oeufs

Là encore, on commence par pré-chauffer le four à 180. On continue en cassant le chocolat en carrés. Coupez le beurre en morceaux puis faites fondre le tout au micro-ondes. Bien mélanger. Dans un saladier, battez les oeufs en omelette. Ajoutez le lait concentré, le chocolat et le beurre fondu, la farine et les amandes puis mélangez le tout. Beurrez un moule à cake puis, versez la préparation. Enfournez pendant 20 minutes.

Version healthy

60g de farine de blé t55 (ou 45)

30g de Maïzena

100g de compote de pomme

150g de chocolat noir fondu

2 oeufs

30g de pépites de chocolat

2 poignées de noix de pécan concassées

2 cuillères à soupe de lait noisette

Rien de bien sorcier pour ce brownie façon healthy : mélangez tous les ingrédients et versez le tout dans un moule. Ensuite, on enfourne pour 20 minutes à 180 dégrés !