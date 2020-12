Alerte, voici des recettes de biscuits de Noël parfaite pour préparer les Fêtes

Quoi de mieux pour préparer les Fêtes que des biscuits décorés aux couleurs de Noël ? Sortez vos tabliers, voici quelques recettes !

Biscuits décorés pour 6 personnes

330 g de farine tamisée

1 càc de levure chimique

3g de sel

1/2 càc de bicarbonate

1 gros œuf

125 g de sucre glace

170g de beurre

Arôme vanille

Attention, sachez qu'il vous faudra quelques emporte-pièces thématiques tels que des sapins, des bonhommes de neige ou même des Pères Noël.

D'abord, on commence par travailler le beurre au batteur électrique . L'idée ici est de le rendre souple et crémeux. Après ça, ajoutez le sucre. Fouettez le tout pendant au moins 5 minutes. A tout cela, ajoutez l'oeuf et l'arône vanille. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Incorporez la farine (pensez à la mélanger en amont au sel, au bicarbonate et à la levure) en 2 étapes. Une fois votre pâte obtenue, laissez-la reposer deux heures au réfrégérateur. Pré-chauffez votre four à 180 degrés et avec les emporte-pièces, découpez vos biscuits. Après, au four pour 12 minutes !

Pour le glaçage

Préparation pour glaçage royal

Colorants alientaires

Poche à douille

Papier sulfurisé

Douilles à bouts ronds

Rouleau à pâtisserie

Pour réaliser votre glaçage royal, il vous faudra mélanger 450 g de préparation à 60 ml d’eau. Attention, le glaçage doit être assez épais, tout en restant souple. Partagez le glaçage en plusieurs bols (selon vos colorants). Versez vos préparations dans des poches à douilles munies de petites douilles rondes, puis réalisez le contour des décors. Ensuite, laissez libre cours à votre imagination !

Pour les gourmands, petit bonus en vidéo

Parce qu'une vidéo vaut parfois bien mieux qu'un long discours, rien de tel qu'un petit tuto. Si vous aussi, vous ne savez pas toujours comment vous y prendre en pâtisserie, on vous conseille de suivre pas à pas les conseils de @LovelyLivia_ !

Bon appétit!