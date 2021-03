3 raisons de regarder It's a sin, une nouvelle crise à prévoir au Grey Sloan Memorial et une mini-série sur Mike Tyson... Toutes les news série !

"Ritchie, Roscoe, Colin et leurs amis s'installent à Londres en 1981. Ils sont homosexuels et vont être frappés de plein fouet par le sida, qui se propage dans la communauté gay." Voilà comment pourrait se résumer, très brièvement, la nouvelle mini-série diffusée depuis quelques jours sur Canal plus. Seulement voilà, les critiques semblent unanimes pour dire que c'est bien plus que cela. Voilà trois raisons (parmi tant d'autres) qui devraient définitivement vous convaincre de vous jeter sur ce programme !

Le casting est à couper le souffle :

Olly Alexander, révélé grâce à son rôle de leader dans le groupe Years & Years, crève littéralement l'écran dans It's a sin. Il est entouré d'une bande de jeunes (et moins jeunes) acteurs aussi vrais que talentueux à savoir Lydia West, Nathaniel Curtis, Omari Douglas ou encore Keeley Hawes. On relèvera également la présence remarquée et remarquable de Neil Patrick Harris dans les premiers épisodes du programme. Des comédiens et comédiennes de talent qui réussissent à nous transporter dans un univers à la fois magnifique et tragique.

La bande-originale est démente :

La série débute en 1981 et continue sur une dizaine d'années jusqu'au début des années 90. Ces simples mots devraient déjà vous mettre en tête quelques airs disco et autres hymnes engagés de l'époque. Dans It's a sin, ce que l'on relève particulièrement c'est l'ambiance bon enfant et la joie de vivre de cette bande de jeunes qui ne semble que très rarement mise à mal. Du moins, au début. Car si la fête se fait de plus en plus discrète, la bande-originale, quant à elle, ne cesse de nous transporter au milieu de ces années si libératrices et synonymes de changement. Un choix musical précis et parfaitement orchestré qui n'est sans doute pas un hasard compte-tenu de la carrière musicale d'Olly Alexander.

C'est un projet avant-tout engagé :

Le sujet principal de cette série c'est bien évidemment l'apparition et la propagation rapide et dévastatrice d'un virus que l'on appelle aujourd'hui le VIH/sida. Dans It's a sin, on découvre comment la communauté gay londonienne, et leurs familles, vont faire face à cette terrible maladie qui tue, un à un, leurs proches. Très peu mise à l'écran jusqu'à présent, cette période de découverte du sida nous montre comment les médias et l'opinion publique vont traiter cette situation inédite. Avec ses bons, mais surtout ses mauvais côtés. "Je suis très conscient que les jeunes générations grandissent en ignorant tout de cette époque, explique Russel T. Davis dans le dossier de presse. Soyons honnêtes, même les gens qui ont vécu ces années-là n’en savent pas tout non plus". Un plongeon dans l'inconnu absolument passionnant et surtout une énorme claque dans la figure. On recommande !

Si vous suivez cette 17ème saison de Grey's Anatomy, alors vous savez qu'elle est pleine de surprises. Touché par la pandémie de Coronavirus, l'hôpital s'est vu plongé dans un chaos sans précédent : frappée par la maladie, Meredith est dans le coma et semble chaque jour un peu plus sombrer. Pour apporter un peu de joie en cette période si compliquée, les scénaristes ont choisi de faire revenir quelques personnages cultes au sein du show : Derek et George ont, par exemple, rendu visite à Meredith (dans son inconscient). Et visiblement, il ne sont pas les seuls à faire leur grand retour au sein de la série : tenez-vous bien, April Kepner est, elle aussi, prête à retrouver ses anciens collègues.

Vous l'aurez compris, la série a su tenir son audience en haleine. Or, dans l'épisode 10 intitulé Breathe, les médecins feront face à un problème de taille : le manque de respirateurs. La série traite ici d'un manque qui, en pleine pandémie frappe encore de nombreux hôpitaux. En l'incluant dans le synopsis, les scénaristes explorent ainsi en profondeur le combat mené par les soignants.

Vous connaissez sans aucun doute Mike Tyson ! Né à Brooklyn en 1966, il est l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la boxe. Celui qui a remporté le titre du plus jeune champion du monde des lourds, catégorie reine, à 20 ans et 4 mois, et que l'on surnommait le "Kid Dynamite" aura fasciné par ses capacités physiques mais aussi ses nombreuses polémiques. On se souvient notamment du jour où il mordit l’oreille d’Evander Holyfield dans une combat revanche en 1997. Si l'on pensait qu'il avait remisé ses gants au placard, c'était sans compter son retour sur le ring ces derniers mois face à Roy Jones Jr (51 ans), avec un nul à la clef, dans le cadre d'une nouvelle ligue d'anciennes gloires du sport. Mais pour l'heure, c'est pour un tout autre sujet que cette légende vivante est au coeur des discussions.

En effet, si l'on en croit les récentes informations de The Hollywood Reporter et de l'AFP, une mini-série sur la vie de Mike Tyson serait actuellement en préparation. Produit par Antoine Fuqua et Martin Scorcese, ce projet n'aurait pas encore trouvé de diffuseur. Un léger contre-temps qui devrait être résolu dans les semaines à venir. Côté casting, c'est l'acteur Jamie Foxx qui aurait été choisi pour interpréter le rôle du boxeur. Un choix qui semble ravir l'athlète puisque ce dernier s'est exprimé à ce sujet : "Je suis impatient de collaborer avec Martin, Antoine), Jamie et toute l'équipe créative pour proposer au public une série qui restitue mon parcours professionnel et personnel, mais aussi qui inspire et divertisse" a t-il confié.