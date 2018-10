3 nouvelles séries à tester pour Halloween 2018 ! 

Ah Halloween, la fête des morts, les bonbons et les vieux déguisements qui ne font -presque, plus effet... Sans doute la fête la plus célébrée au monde, sans compter Noël, bien évidement. Et c'est pourquoi, pour bien se mettre dans le mood, rien de mieux que chiller devant Netflix et compagnie. Alors si vous ne savez pas encore quelles séries regarder, on s'est dit qu'on allait peut être vous filer quelques tuyaux. Voici notre top 3 des nouvelles séries à ne surtout pas louper !

Sabrina Spellman est de retour sur les écrans depuis quelques jours et cette dernière compte bien animer votre soirée d'Halloween avec ses nouvelles aventures. Plus dark, plus mature et plus flippante, ce reboot de la série de 1996 compte bien se démarquer de sa première version.

Créée par Robeto Aguirre Sacasa -à qui l'on doit notamment Riverdale, cette adaptation aura de quoi faire sursauter quelques uns ! Prise entre le monde des sorciers et celui des humains, il sera difficile pour Sabrina de choisir son camp... La série est d'ores et déjà disponible sur Netflix alors on ne traîne pas !

La série horrifique dans toute sa splendeur. A côté, Sabrina l'Apprentie Sorcière joue dans les cours des petits... Amateurs de maison hantées et d'histoires de famille compliquées, vous serez largement servis !

Cette adaptation du roman de 1959 (Shirley Jackson) aura de quoi séduire les plus téméraires d'entre vous. Faisant le pont entre deux époques, la série offre une belle trame et n'a rien à envier au plus grands films d'horreurs, voire psychologiques. Vous suivrez ainsi la fratrie Crain qui verra son séjour rythmé par d'étranges présences et vous transportera dans un monde totalement schizophrénique... Pop-corn et lumières éteintes, c'est la soirée chill Halloween parfaite !

Dans une ambiance un peu plus gentillette, on a le reboot de Charmed. Rien de très fou fou mais c'est toujours très agréable de plonger dans la vie des trois sorcières. Alors oui, ce ne sont plus nos soeurs Halliwell mais l'idée est là et plus ou moins efficace. Quand on déteste les grosses frayeurs, c'est le bon plan !

Exit Prue, Piper, Phoebe et Paige et bonjour Mel, Macy et Maggie... On passe donc des trois P aux 3 M. Le speech reste quasiment le même. Les sœurs devront jongler entre leur nouvelle vie de sorcière, rythmés par la présence des démons et leur quotidien. Rien de bien folichon en soit mais la série toutefois efficace et au moins, on est certain d'à peu près bien dormir, ensuite !