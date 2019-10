3 choses à savoir sur le cerveau d'Albert Einstein

Quand on parle d'intelligence, on pense (forcément) à Albert Einstein - que l'on ne présente plus. Le scientifique est de loin l'un des plus grands génie de sa génération et dans le Virgin Tonic, on a pas moins de trois choses à vous avouer sur son cerveau !

Albert Einstein

#1. Il est conservé en Angleterre depuis 1955

#2. Il a été découpé en 2409 morceaux parThomas Harvey

#3. Ilpesait 1230g contre une moyenne de 1350 g chez l’homme ce qui a prouvé qu’avoir un plus grand cerveau ne voulait pas dire qu’on était plus intelligent.

Alors, vous étiez au courant ?