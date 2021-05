3 choses à savoir sur Crazy in Love de Beyoncé

A l'occasion du dix-huitième anniversaire de la sortie de Crazy in Love, de Beyoncé et Jay-Z, nous avons décidé de revenir sur ce titre qui a lancé la carrière en solo de la chanteuse américaine. Un tube devenu iconique au fil des ans et qui a définitivement tracé les débuts flamboyants de l'une des artistes les plus talentueuses de ces dernières décennies. Alors qu'on pensait que cette chanson n'avait plus aucun secret pour nous (surtout après avoir autant dansé dessus en soirée), voici la preuve du contraire !

Comme le relate le média Vanity Fair, les notes les plus connues de Crazy in Love ne sont pas du fait de Beyoncé ou de son mari Jay-Z. En effet, il faut revenir quelques années en arrière, en 1970 exactement, avec le morceau Are You My Woman (Tell Me So) des Chi-Lites. C'est avec cette chanson que Rich Harrison, un beatmaker célèbre, a choisi de sampler le riff au début des années 2000. Immédiatement séduit, le couple d'artistes américains a tout de suite accepté de l'intégrer dans son morceau. Et on connaît le résultat.

Lors de sa sortie en 2003, Crazy in Love va rapidement se hisser en tête des charts du monde entier. Classé en première position du Billboard Hot 100 aux Etats-Unis durant huit semaines consécutives, le single s'écoulera à plus de 8,5 millions d'exemplaires. Un succès planétaire auquel s'ajoute le clip, lui-aussi devenu iconique, qui cumule aujourd'hui plus de 500 millions de vues sur YouTube. En pôle position parmi les titres favoris des fans de la chanteuse, Crazy in Love sera interprété sur pas moins de six tournées internationales. Il a également remporté de nombreux prix très prestigieux dont un Grammy Awards et plusieurs MTV Video Music Awards.

Qui dit tube iconique dit forcément utilisation à grande échelle ! Outre nos soirées endiablées où il est absolument impossible de ne pas le passer, le morceau Crazy in Love a connu de beaux jours au cinéma, où il a été utilisé plusieurs fois. En effet, en 2004, il est choisi pour figurer sur la bande originale de Bridget Jones : L’Âge de raison et des comédies américaines FBI : Fausses blondes infiltrées et New York Taxi. Plus tard, il sera repris dans la célèbre série musicale Glee et Beyoncé enregistrera même une version plus lente pour Cinquante nuances de Grey en 2015.