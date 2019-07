1975 rejoint la programmation du Pitchfork Festival

Qui a dit que la saison des festivals s'achevait dès le rentrée passée ? Dans la capitale, on a le sens du concert et ce, toute l'année. Ainsi, du 31 octobre au 2 novembre, près de 50 artistes vont se succéder à la Villette. Et accrochez-vous les têtes d'affiche envoient du lourd.

???? The 1975 rejoint la programmation de #P4Kparis 2019 ! Rdv le samedi 2 novembre auprès de Charli XCX, 2manydjs (dj set), Aurora, SebastiAn... ???????? lineup complet après l'été!⛳️ Billets et infos : https://t.co/fkTVFN1BN3 pic.twitter.com/qWo48cvUwy — Pitchfork Paris 2019 (@pitchforkparis) July 23, 2019

Chaque année, le Pitchfork Festival soignent ses festivaliers. On ne va pas se mentir, c'est le temple de la musique indé, le fief de la découverte pour quiconque aime la musique. On attendait déjà des artistes tels que Skepta, Charli XCX (vous voyez Christine & The Queens rejoindre Charli XCX pour Gone ? Parce que nous oui ), Primal Scream, Mura Masa ou encore Belle et Sebastian. Et bonne nouvelle, le festival a annoncé son dernier headliner - et pas des moindre : 1975 sera bel et bien à paris cet automne. Rendez-vous à la Grande Halle de la Villette pour trois jours de musique et de fête.

Et pour plus d'informations relatives au festival, direction le site officiel du Pitchfork !