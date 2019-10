190 millions d'euros à gagner et une collection à l'effigie du prince de Bel Air dans les news du Tonic !

Si vous avez raté les news de ce matin, voici un petit récapitulatif des meilleures informations sorties par l'équipe du Virgin Tonic ! On commence avec la sortie d'une collection de vêtements à l'effigie du prince de Bel Air par Will Smith lui-même. S'en suit le tirage, ce soir, de l'un des plus gros gains jamais mis en jeu au loto puis le clip d'une chanson imaginée par les habitants d'un village de la Sarthe pour attirer un nouveau tenant du bistrot du village.