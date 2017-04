Chez VirginRadio.fr, on ne saura que vous vantez les mérites de 13 Reasons Why qui fait une représentation poignante du mal être adolescent. Cette série produite par Netflix relate avec justesse et sans cliché les 13 raisons pour lesquelles la jeune Hannah Baker, 17 ans, met fin à ses jours. Le harcèlement scolaire qu’elle subit est notamment évoqué, amplifié par les réseaux sociaux où les ados se cachent derrière un écran et deviennent sans pitié. Après sa mort, de mystérieuses cassettes chacune destinées à une personne explique sa descente aux enfers, et c’est le personnage de Tony qui a été en charge de les transmettre aux autres. Le lycéen est quelqu’un de très mystérieux, a une aura presque mystique autour de lui et selon certains internautes, il serait… un fantôme ! On vous parle de cette théorie complètement WTF qui fait le tour du web.

D’après les fans ayant émis cette hypothèse, le personnage de Tony est partout, là où on ne l’attend pas forcément et a veillé sur Clay durant toute la saison, de la manière d’un ange gardien. En dehors de son côté bienveillant, il semble plus vieux, plus fort et surtout a toujours réponse à tout. Certains fans croient dur comme fer que Tony est un être venu de l'au-delà, mais nous on a un peu du mal à se dire que 13 Reasons Why est allée jusqu’à avoir une dimension surnaturelle… En attendant la possible saison 2 de la série, on revient sur la scène choc du Season Finale de 13 Reasons Why qui continue à susciter le débat. Était-il réellement nécessaire de la montrer à l’écran ?