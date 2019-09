13 Reasons Why : Une saison 3 inégale (review)

Les fans l’attendaient avec impatience, la saison 3 de 13 Reasons Why a été mise en ligne le 23 août dernier sur Netflix. 13 nouveaux épisodes qui s’éloignent complètement de l’arc narratif initial, celui d’Hannah, jeune adolescente qui s’est ôtée la vie et qui explique à l’aide 13 cassettes les raisons qui l’ont poussée au suicide. La saison 2 suivait le grand procès opposant la famille Baker au lycée de Liberty High mais aussi celui de Bryce Walker accusé de viols. Cette dernière s’achevait sur l’enterrement d’Hannah et le discours particulièrement émouvant de Clay, qui auraiy pu constituer une fin parfaite pour la série. Mais les producteurs ont tout de même décidé de tirer sur la corde, et de proposer un troisième chapitre de 13 Reasons Why. On a visionné ses 13 épisodes, voici notre verdict !

Pour cette suite, le show prend des airs de thriller et annonce la couleur dès les premiers épisodes, Bryce Walker est mort et c’est (certainement) un de ses anciens camarade de Liberty qui l’a tué. A travers la narration du nouveau personnage d’Ani, on suit progressivement la longue enquête jusqu’à la grande révélation. L’idée aurait pu être intéressante, mais seulement si elle n’était pas redondante. Il y a comme un déjà vu des saisons précédentes où les personnages passent la saison à se cacher des secrets, à flipper, à se méfier les uns des autres… Certes l’évolution de certains d’entre eux est géniale (Justin, Jessica, Tyler…) mais ce schéma perpétuel du « j’ai fait quelque chose mais je ne peux pas le dire » commence à être un peu lassant. Sans parler du personnage d’Ani en remplacement d’Hannah qui est inutile alors qu’on aurait préféré voir mis en avant Alex, Zach ou bien encore Jess par exemple.

Néanmoins, on se prend quand même au jeu, car on veut découvrir le meurtrier de Bryce Walker pour qui les derniers épisodes étaient placés sous le signe de la rédemption. On se retrouve finalement triste devant la mort de ce personnage qu’on a tant haï. Le jeu de Justin Prentice est touchant et juste, et nous fait éprouvé de l’affection pour le méchant Bryce. Quant à Tyler, son combat pour se reconstruire après son viol et sa tuerie avortée est traité brillamment et ne manque pas de nous tirer quelques larmes. Une saison 4 de 13 Reasons Why est attendue l’année prochaine, et devrait être cette fois-ci la dernière.