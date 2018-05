C'est Noël avant l'heure pour les abonnés à Netflix ! Il y a un an, le monde découvrait le phénomène 13 Reasons Why, série qui a littéralement bouleversé le monde. Pour rappel, on y découvrait l'histoire d'Hannah qui, après avoir vécu l'enfer au lycée décidait de mettre fin à ses jours. En 13 cassettes, elle explique son geste à ses proches - mais surtout à Clay. On a attendu la saison 2 avec impatience et enfin, après des mois interminables, Netflix a dévoilé un trailer ET la date de diffusion des épisodes inédits. Tenez-vous prêts, la saison sera disponible sur la plateforme le 18 mai prochain (soit la veille du mariage du Prince Harry. Vous n'allez pas baucoup sortir ce week-end là, sachez le).

"Les cassettes n'étaient que le début", atteste le trailer. Comme le montre la courte vidéo, cette fois, ce sont des polaroïds qui permettront à Clay de remettre les pièces du puzzle en place. Sachez également qu'Hannah sera bel et bien de retour dans les épisodes inédits. Patience, il n'y a plus que quelques jours à attendre. Pour passer le temps, vous pouvez regarder The Rain où l'un des autres programmes disponibles au mois de mai.