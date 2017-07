Netflix all over the world ! Vingt ans sont passés depuis la création du service de vidéo à la demande en 1997 et son fondateur Reed Hastings était loin d'imaginer que son idée de base finirait par devenir une addiction mondiale pour les amateurs de séries, films ou autres documentaires. Pourtant, au fil du temps, Netflix a gagné un nombre hallucinant de fidèles - d'abord aux Etats-Unis puis dans le reste du monde - jusqu'à atteindre un palier historique au mois de juin 2017 en dépassant la barre des 100 millions d'abonnés. On apprend grâce à une lettre du groupe publiée par Reuters que la plate-forme comptabilise désormais 103,95 millions d'utilisateurs. Pas étonnant quand on constate la qualité de leurs séries originales comme 13 Reasons Why qui a été snobbée aux Emmys et aux Teen Choice Awards, Stranger Things, Sense8, Unbreakable Kimmy Schmidt ou plus récemment Glow !

Selon la société, la majorité de ses nouveaux abonnés vient de l'international en dehors des Etats-Unis. Quasi inconnue et peu utilisée en France il y a encore cinq ans, Netflix a gagné une forte popularité en un rien de temps auprès des jeunes (mais pas que !) qui préfèrent le streaming à la télévision. Et ce n'est que le début ! Sans surprise, le groupe américain prévoit encore plus d'abonnés dans les prochains mois. Avec la saison 6 d'Orange Is The New Black l'année prochaine, le retour proche d'autres séries phares de la plate-forme comme Stranger Things et bien sûr de nouveaux contenus originaux, l'avenir semble radieux au possible pour Netflix.