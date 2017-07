"Welcome to your tape Emmys and Teen Choice". Parmi les séries les plus marquantes de l'année 2017, on retrouve en tête 13 Reasons Why. Débarquée fraîchement sur Netflix en mars dernier, cette série adaptée du roman de Jay Asher nous plonge dans l'histoire d'Hannah Baker, une ado américaine qui explique de façon posthume les raisons de son suicide par le biais de sept cassettes. Si 13 Reasons Why aurait pu s'arrêter après une seule saison, la série a rencontré un tel succès auprès de sa cible (les adolescents) qu'elle reviendra dans les prochains mois avec une deuxième saison. Pourtant, malgré l'engouement général qu'elle suscite, 13 Reasons Why vient d'être snobée dans les nominations des Emmy Awards et Teen Choice Awards 2017. Pour quelles raisons ?

La surprise fut totale quand les fans de 13 Reasons Why n'ont pas vu l'once d'une nomination pour la série produite en partie par Selena Gomez. Pas d'Emmys, pas de Teen Choice ! Comment expliquer cela ? Sans vouloir trop nous avancer, il semblerait que Netflix ait préféré miser sur une autre de ses séries, Stranger Things, qui elle cumule un nombre important de nominations aux Emmys 2017. Est-ce que les séries jouées par des ados pour des ados sont mal perçues par l'organisation de la cérémonie ? On ne serait pas surpris d'un snobisme de sa part... Plus étrange pour les Teen Choice Awards qui s'adressent clairement à un public jeune. Quand on voit que des séries comme Riverdale et Famous in Love sont nommées, difficile de comprendre pourquoi 13 Reasons Why est absente. Une petite idée ? Ces derniers mois, la série dramatique a créé de nombreuses polémiques au sein de certaines foyers américain qui affirment qu'elle n'a pas une bonne influence sur leurs enfants et qu'elle inciterait même au suicide. Cela serait suffisant pour expliquer l'oubli délibéré des Teen Choice ! De plus, comme la saison 2 est en préparation, peut-être que les cérémonies attendent des épisodes moins sombres pour récompenser la série. Dans tous cas, dommage que 13 Reasons Why soit snobée !