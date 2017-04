13 Reasons Why : Selena Gomez répond aux critiques concernant la série

13 Reasons Why est LA série Netflix la plus populaire du moment. L'adaptation du roman pour adolescent de Jay Asher a touché un large public sur la plateforme de streaming. A tel point que le show créé par Brian Yorkey est déjà la série la plus discutée de 2017 sur Twitter ! Pourtant les sujets abordés par 13 Reasons Why sont loin d'être léger, au contraire cette série parle, entre autres, du mal être adolescent, du harcèlement scolaire et du suicide. Autant de thèmes pas évident à traiter à l'écran, d'autant plus quand on s'adresse à un jeune public. Si la série a été saluée par de nombreux critiques pour sa mise en lumière de thématiques difficiles, d'autres ont été gêné par la série. Citons ainsi, entre autres, la scène choc du season finale de 13 Reasons Why qui continue de faire débat. A tel point que Selena Gomez, productrice exécutive de la série, a tenu à répondre au retour de bâton que cette dernière connaît.

Interrogée par Associated Presse Selena Gomez a déclaré " On est resté très fidèle au livre et à intialement ce qu'a créé Jay Asher c'est un histoire magnifiquement tragique, compliquée mais aussi passionnante (...) On voulait lui rendre justice, et, oui quoi qu'il arrive ça allait susciter des réactions violentes. Ce n'est pas un sujet dont on parle facilement." précisant également " Je voulais que ça atteigne les jeunes d'une façon où ils soient terrifiés, mais aussi perdus, de façon à ce qu'ils en parlent parce que c'est quelque chose qui arrive tout le temps." Le débat autour de 13 Reasons Why est donc loin d'être clôt, surtout que la série pourrait connaître une deuxième saison !