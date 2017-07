13 Reasons Why saison 2 : Une théorie dont on ne veut absolument pas apparait sur la toile

13 Reasons Why a incontestablement été l’un des séries les plus marquantes de ces derniers mois. Produite par Selena Gomez, elle met en scène une adolescente, Hannah, qui décide de mettre fin à ses jours et explique son geste à travers treize cassettes, chacune destinée à une personne responsable. Le show a suscité de nombreux débats, notamment au sujet de la scène particulièrement dure à regarder où Hannah s’ouvre les veines dans sa baignoire. Une saison 2 de 13 Reasons Why a été confirmée, et son tournage a officiellement commencé. Concernant son intrigue, on a déjà quelques pistes et les fans eux aussi ont leur petite idée sur ce qu’il pourrait se passer pour la suite. On en a vu des théories un peu WTF (celle sur Tony qui serait un fantôme par exemple) mais celle qui suit est particulièrement loufoque, et on en veut surtout pas !

Selon cette dernière hypothèse absurde, Hannah serait encore en vie. La scène de son suicide serait en réalité un flash forward hypothétique de ce qui aurait pu se passer si personne ne l’avait sauvée. Ce qui a mis la puce à l’oreille de ces fans qui y croient ? La date d’enregistrement des interrogatoires des élèves, elle indique le 10 novembre 2017, or Clay a écouté les cassettes en octobre et Hannah a mis fin à ses jours aux alentours de septembre. Toute l’intrigue se passerait donc au futur et dans notre espace tempo actuel, Hannah serait encore en vie. L’espoir potentiel que quelqu’un ait pu la sauver ne serait donc pas complètement écarté… À prendre ou à laisser, du côté de la rédac’ on est très sceptique et serait bien déçu des scénaristes de 13 Reasons Why d’emprunter cette voie absolument pas réaliste.