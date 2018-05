13 Reasons Why saison 2 : Un trailer dévoilé avant le retour de la série

"Les cassettes n'étaient que le début" - ça, c'est ce que prônait le mini teaser dévoilé il y a quelques jours par Netflix. Après les 13 cassettes enregistrées par Hannah, ce sont donc des Polaroïds qui devraient permettre de faire éclater toutes les vérités. Sur les premiers clichés dévoilés, on avait pu voir que Bryce devrait répondre de ses actes, que Tony se ferait agressé et que Jessica devrait affronter ses démons. La bonne nouvelle pour les impatients, c'est que le trailer laisse présager une saison aussi intense que la première.

Hannah sera bel et bien présente : pendant que sa mère fera tout pour obtenir justice, Clay, lui fera également son possible - tout en essayant de faire son deuil. Toujours obsédé par Hannah, ce dernier fera tout ce qu'il peut. On ne vous spoilera pas si vous ne voulez rien savoir mais sachez que les épisodes à venir seront haletants et intenses. Rendez-vous sur Netflix dans quelques jours, donc !