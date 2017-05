13 Reasons Why saison 2 : Selena Gomez révéle des infos sur la saison 2

Avant même le début du tournage de la tant attendue saison 2 de 13 reasons Why, où Hannah fera partie intégrante de l'intrigue, Selena Gomez a laissé échappé quelques indices sur ce qu'elle sait dans une interview avec la radio Seattle's Movin' 92.5 ... Apparemment, elle a passé un peu de temps dans la salle réservée à l'écriture de la série et il se passe déjà pas mal de choses : "Ils travaillent tellement dur et ça va donner un truc bien. J'étais assise là à la table et je me disais, 'quoi, il se passe quoi là ?' En train de me dire combien c'est dingue. J'ai tellement hâte." Autant dire que si ça fait cet effet à Selena, on a hâte d'en savoir plus.

Selena Gomez, qui a dévoilé son nouveau single Bad Liar, a aussi évoqué la manière dont cette nouvelle saison va se dérouler en parlant de "résolution" : "Je pense que pour la saison 2, nous travaillons plus sur ces questions et sur les histoires et sur la résolution si vous voulez de ce qu'ont vécu ces jeunes ou sont en train de vivre." Ce qui implique peut-être une fin nette et précise concernant le méchant de l'histoire de la saison 1 ? Serait-ce la fin de la série après la saison 2 ? Selena Gomez s'est arrêtée là en terme d'indices et c'est bien dommage...