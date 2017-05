Après plusieurs semaines de pseudo suspens, la saison 2 de la série événement 13 Reasons Why a enfin été officialisée par Netflix et Selena Gomez en vidéo. Le show qui relate les raisons pour lesquelles Hannah Baker, 17 ans, se suicide à travers 13 cassettes est l’adaptation du roman de Jay Asher sorti en 2007. Alors que le livre fait bien s’achever l’histoire après la mort de l’adolescente, le season finale de la saison 1 laisse de nombreuses ouvertures. Après quelques indices semés par ci par là et des déclarations ambiguës des créateurs du show, on sait à présent qu’il y aura bien une suite à la série. La principale question qui se pose concerne Alex Stendall, le personnage interprété par Miles Heizer va-t-il survivre après avoir reçu une balle dans la tête ? L’acteur s’est confié sur l’avenir de l’ex-meilleur ami de Hannah !

Si beaucoup de fans pensent que Tyler est à l’origine du coup de feu qui met en péril la vie d’Alex, Miles lui ne croit pas en cette théorie et penche plutôt pour la volonté de se suicider de son personnage. « C’était intéressant de voir les similarités entre Alex et Hannah, car il y a beaucoup de signes alarmants durant la saison », déclare-t-il au site The Hollywood Reporter. Il n’a pas confirmé mais espère que le lycéen survivra à cette blessure et a sa petite idée sur des éléments de l’intrigue qui pourrait être explorés : « Il y a un autre sujet très rarement montré à l’écran et probablement plus commun que ce que les gens pensent (…) Les gens qui essaient de mettre fin à leurs jours et qui échouent. Je pense qu’il y a beaucoup à exploiter de ce problème. » Par ailleurs, il est confirmé que Hannah fera partie intégrante de la saison 2 de 13 Reasons Why.