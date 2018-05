13 Reasons Why saison 2 : Les premières photos dévoilées !

Après presque un an d'attente, 13 reasons Why sera de retour sur Netflix le 18 mai prochain. Pour l'heure, les fans n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent pour patienter : un premier trailer (excessivement court) est sorti, annonçant que les cassettes ne seraient que le début. Maintenant, ce sont les premières photos qui viennent d'être publiées.

Grâce à ces clichés, on devine que la mère d'Hannah fera son possible pour gagner le procès mené contre le lycée de sa fille. De son côté, Bryce devra répondre de ses actes tandis que Jessica, elle devra faire face aux conséquences : à la fin de la saison, la jeune femme décidait de parler à son père. Enfin, Tony sera visiblement victime d'une tentative d'intimidation. La deuxième saison sera donc diffusée d'ici quelques jours (quinze, pour être exact). Et ça tombe bien, vous avez pile le temps de revoir la première saison !