13 Reasons Why saison 2 : Les moments les plus marquants

Après le carton planétaire de la première saison de 13 Reasons Why, les producteurs ne pouvaient pas priver les fans d’une suite. Le choix, pourtant d’apparence évidente, était risqué car l’intrigue est tirée d’un livre à succès, qui ne comporte qu’un seul tome. La saison 2 ne pouvait donc compter seulement sur l’imagination et la créativité des scénaristes ! Échec ou succès ? On vous avait déjà livré notre avis sur la saison 2 de 13 Reasons Why qui a tout autant suscité le débat que la première à cause d’une certaine scène particulièrement choc, et malgré quelques incohérences et improbabilités, on peut affirmer que les 13 nouveaux épisodes constituent une bonne suite, bien que pas indispensable. Voici, selon nous, les moments les plus marquants de cette nouvelle saison (attention spoilers) :

Durant les premiers épisodes de la saison 2, Justin est porté disparu (littéralement) et on ne cesse de se demander où il se trouve. C’est alors que Clay et Tony le retrouvent enfin, dans la rue au fond du gouffre. On est bien loin du Justin tout propre sur lui et populaire du lycée de Liberty !

Improbable certes, mais pas moins marquant, l’une des histoires cachées du passé de Hannah qui nous a le plus choqués est bel et bien sa liaison avec Zach. On savait que le gentil Zach n’était pas indifférent aux charmes de l’héroïne mais rien ne laissait penser dans la saison 1 que ces deux là ont eu une histoire, une belle histoire en plus.

On a attendu toute la saison qu’une des victimes de Bryce sortent enfin du silence, on a jubilé quand il a été arrêté devant le tribunal, on a ragé quand il s’en est sorti avec une toute petite peine. Malheureusement, ce verdict n’est que le reflet d’une triste vérité, celle que beaucoup de violeurs reconnu coupable s’en sorte trop facilement car ils sont sportifs, populaires, influents et « promis à un bel avenir ».

Il a vu et parlé à son fantôme toute la saison, c’était évident que Clay n’arrivait pas à oublier Hannah et en souffrait beaucoup. Pourtant à la fin de la saison lors de l’enterrement de cette dernière, il délivre une éloge funèbre magnifique et arrive enfin à dire au revoir à Hannah malgré tout l’amour qu’il lui porte.

La scène est insoutenable mais nécessaire selon les producteurs, pour provoquer une « empathie radicale » chez le spectateur. Après son retour à Liberty à la fin de saison qui n’a été qu’une série de déception, Tyler se fait coincer dans les toilettes par Monty et son groupe, qui le frappe puis le viole à l’aide d’un balai. Il crie, pleure et saigne même, c’était le coup de trop pour qu’il se décide à entreprendre une tuerie dans le lycée.