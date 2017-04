S’il y a bien une série à regarder en ce moment, c’est bien 13 Reasons Why, produite par Selena Gomez et produite par Netflix. Le show relate les 13 raisons (ou plutôt les 13 personnes) pour lesquelles l’héroïne Hannah Baker âgée de 17 ans se suicide, et dépeint le dur quotidien des adolescents victimes de harcèlement scolaire. Ils veulent autant plaire qu’ils ne détestent leurs bourreaux, et s’isolent, impuissants, dans leurs souffrances. Hannah avait tout de la jeune fille sympa, un peu décalée, jolie comme un coeur, mais une accumulation de blessures l’ont affaiblie jusqu’à ce qu’elle décidé de s’ôter la vie. La fin on s’en doutait évidemment mais la série a fait le choix de laisser le Season Finale sur une ouverture. Si rien n’a été confirmé, une saison 2 pourrait tout à fait voir le jour, et voici les intrigues qu’on a imaginées :

La tuerie de Tyler

C’est l’une des rumeurs qui circule le plus en ce moment sur la toile, Tyler poussé lui aussi à bout décide d’organiser une tuerie dans le lycée. Des 13 personnes des cassettes de Hannah dont il était amoureux. À la fin du dernier épisode, on voit les photos de Clay, Justin, Jessica et tous les autres, puis on le voit décrocher la photo d’Alex qui vient de se prendre une balle dans la tête. Était-ce un suicide ou la première partie du plan de Tyler qui, rappelons le, possède toute une panoplie d’armes ?

Les 13 « Reasons » d’un nouvel ado, dans un lycée différent

On ne change pas une formule qui marche, la saison 2 pourrait porter sur la descente aux enfers d’un autre ado, un garçon du coup cette fois-ci pour aborder de nouveaux thèmes, victime de harcèlement et humilié par ses camarades. Peut-être choisira-t-il un autre moyen pour expliquer ses raisons, les cassettes seraient un peu redondantes.

Les 13 « Reasons » d’Alex

On part ici du principe qu’Alex se suicide bel et bien à la fin de la saison 1, et on découvrirait ainsi les raisons de son geste. Rappelons que tout au long de la saison 1, on l’aperçoit souvent dans un sale état émotionnel sans que sa vie, son ressenti ne soient vraiment montrés à l’écran. En plus de sa culpabilité vis à vis de Hannah, il a pu très mal vivre la relation entre Justin et Jessica, et la pression perpétuelle qu’excerçait le groupe des sportifs sur lui tout en ayant des problèmes chez lui. Finalement on n'a vu son environnement familial qu’à la fin de la saison 1.

Une suite sans ligne directrice

Pour la saison 2, les scénaristes peuvent également choisir le parti pris de ne pas faire une suite autour du chiffre 13 et des raisons, continuer tout simplement la série là où on l’avait laissée. Ainsi on connaîtrait le verdict du procès, le déroulement d’un procès contre Bryce, la mort ou non d’Alex ainsi que l’impact que cela aurait sur les autres, mais aussi ce que donnerait la nouvelle amitié entre Clay et Skye. Comment voyez-vous la suite de 13 Reasons Why ?