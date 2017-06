13 Reasons Why saison 2 : Le cast défile à la Gay Pride de San Francisco

Le week-end dernier de nombreuses villes organisaient leur Gay Pride, parmi elle, San Francisco. SF est connue pour être l'une des villes possédant une très large communauté LGBT, la marche des fiertés qui s'y tient chaque année est donc l'une des plus célèbres du monde. Cette année le défilé de la Gay Pride de San Francisco a reçu des invités un peu spéciaux ! Le cast de 13 Reasons Why était en effet de la partie, la série à succès de Netflix a la particularité de présenter l'un des castings parmi les plus divers du moment, que ce soit au niveau de la représentation ethnique ou sexuelle ! Leur présence au sein de la parade était donc loin d'être incongrue et les acteurs ont partagé en masse des photos de cet événement.

Couple of bad bitches Une publication partagée par Boezo (@alishaboe) le 25 Juin 2017 à 14h20 PDT

Still pumped from yesterday #loveisloveisloveislove Une publication partagée par Boezo (@alishaboe) le 26 Juin 2017 à 8h05 PDT

PRIDE ❤️???????????????? Wishing everyone a beautiful and safe day, full of love. Thankyou to everyone who came out this weekend, and to those who continually support the community. May we continue to support and fight for those who are marginalised ???? Une publication partagée par KATHERINE LANGFORD (@katherinelangford) le 25 Juin 2017 à 17h21 PDT

Happy to see my 13 Reasons Family at SF Pride today... having all of us all over the world spreading our love is making me so happy. Cheers to all the weirdos and everyone who feels different, the struggle is real but know that there are people just like you who want you to live your truth and your life. Be proud, be you, be strong. #prideeveryday Paris Pride 2017 Une publication partagée par Brandon Flynn (@flynnagin11) le 25 Juin 2017 à 16h29 PDT

Ce n'est pas la première fois que Netflix s'invite à la Gay Pride. En 2016, c'était une partie des actrices d'Orange Is The New Black qui paradaient à New York à l'occasion de la marche de fiertés. Cette année encore certaines d'entre elles avaient fait le déplacement pour participer à la Gay Pride San Francisco. En 2016, c'était le cast de Sense8 qui avait investi la Gay Pride de Sao Paulo au Brésil pour une séquence complètement dingue que l'on retrouve dans la saison 2 de la série. Sense8 est d'ailleurs la série la plus inclusive de Netflix, malheureusement pour les fans elle a été annulée au bout de deux saisons.