13 Reasons Why saison 2 : Kate Walsh (Olivia Baker) dévoile des détails sur l'intrigue

13 Reasons Why c'est la série évènement de cette année. Diffusée sur Netflix et produite notamment par Selena Gomez, la série a été adorée par certains, beaucoup critiquée par d'autres en raison des sujets sensibles comme le suicide et le viol abordés dans cette dernière. L'engouement des fans pour la série de 13 épisodes à aidé cette dernière à être renouvelée pour une seconde saison dont le tournage a commencé. Les secrets de tournage ont déjà été révélés et on a hâte de voir ce que donnera la seconde saison. Si Hannah Baker promet d'être présente dans la suite, l'actrice Kate Walsh qui interprète sa mère a l'écran à donné des nouveaux détails sur cette nouvelle intrigue.

Quel avenir pour Alex Stendall ? Miles Heizer s'est confié sur le sujet et on a hâte d'en savoir plus ! Kate Walsh quant à elle a affirmé que les fans ne devraient pas s'inquiéter que Clay ait découvert les 13 raisons et est donc arrivé à la fin du mystère. Selon elle, les producteurs ont le total contrôle et qu'ils sont maîtres dans l'art de jouer avec le temps afin d'en découvrir plus sur l'histoire de Hannah. "La saison 2 montrera ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas" affirme t-elle. Dans son interview avec People elle compare la vision du créateur Brian Yorker avec le film japonais des années 1950 nommé Rashomon, où un même événement est raconté de différents points de vue et sous différents plans, raconté par plusieurs personnages,. Il faudra apparement s'attendre à cela dans la prochaine saison.. L'actrice affirme que l'histoire d'Hannah n'est pas véritablement terminée et qu'il faudra encore s'attendre à des révélations sur ce qu'il s'est vraiment passé.