Si vous êtes passés à côté du phénomène 13 Reasons Why, il va falloir y remédier très rapidement. La série produite par Netflix fait des ravages et suscite mille débats. Beaucoup l’accusent de « glorifier le suicide » et d’y montrer des images un peu trop choc pour le jeune public tandis que d’autres applaudissent le fait qu’on voit pour la première fois à l'écran les sujets délicats que sont le suicide et le harcèlement scolaire. Pour rappel, 13 Reasons Why relate l’histoire de Hannah qui met fin a ses jours et qui explique son geste à travers 13 cassettes, toutes destinées à une personne ayant précipité sa mort. Chaque épisode correspondait à une cassette, et suivant la logique du livre dont le show est adapté, la série aurait dû s’arrêter à la fin de la première saison. Mais les producteurs en ont décidé autrement et veulent continuer l’histoire, on se souvient que de nombreuses ouvertures avait été laissées à la fin du dernier épisode. C’est pourquoi la saison 2 de 13 Reasons Why a été officiellement confirmée la semaine dernière et on en connait à présent de nouveaux détails officiels !

Lors d’une interview accordée à EW, le créateur Brian Yorkey a donné quelques pistes sur ce qui nous attend dans les prochains épisodes. ATTENTION SPOILERS ! Tout d’abord, on a bien la confirmation que Hannah fera partie intégrante de la saison 2 de 13 Reasons Why. « Je pense qu’une des choses encore en flottement est la question de savoir qui est responsable de la mort de Hannah. Est-ce l’école ? Quelqu’un est-il responsable, s’il y en a un ? Nous allons l’explorer d’une certaine façon à travers le procès et les réflexions de ses camarades », déclare-t-il, « D’autres secrets vont être découverts, cela nous replongera dans le passé, dans l’histoire de Hannah. »

Concernant Jessica, elle devra faire face au processus de guérison après son viol, et n’en est qu’à son début. « Je veux qu’on lui rende justice », précise le créateur. Ce qui suppose que Bryce paiera de ses actes, « Je veux aussi que quelqu’un mette un poing dans la figure de Bryce ! » Nous aurons le droit également à des réponses aux cliffhangers du season finale de la saison 1, Brian Yorkey nous promet qu’on saura enfin ce que Tyler prépare, ce qui arrivera à Alex, si Bryce sera trainé en justice. Enfin côté timeline, l’histoire reprendra quelques mois après la fin du dernier épisode, et la série fera des allées et venues entre le passé et le présent. Il y aura également une nouvelle voix-off, mais ce ne sera pas celle de Hannah… La saison 2 de 13 Reasons Why sera diffusée en 2018 sur Netflix.