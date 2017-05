13 Reasons Why est définitivement LA série du moment à suivre, le show produit par Netflix et Selena Gomez ne cesse de faire parler de lui. En bien et en mal. Si la plupart des spectateurs saluent le fait qu’une série télévisée pointe enfin du doigt les vraies souffrances adolescentes sans tomber dans le cliché, certaines associations se sont offusquées devant des scènes, les accusant de "glorifier le suicide". On vous rappelle que 13 Reasons Why relate l’histoire de Hannah Baker, 17 ans, qui met fin à ses jours. Avant de mourir, elle a enregistré 13 cassettes, toutes destinées à une personne, toutes expliquant l’une des raisons pour lesquelles elle se suicide. La série est adaptée du roman de Jay Asher sorti en 2007, et si le livre se termine après le décès de Hannah, le show lui laisse de nombreuses ouvertures. Y aura-t-il une saison 2 ? Rien n’a encore été confirmé mais le créateur Brian Yorkey a laissé entendre que s’il y avait une suite, Hannah fera partie intégrante de l’intrigue !

« Une des choses qui est fondamentale à notre série est qu’elle fait des allers et venues entre le passé et le présent », explique-t-il, « L’histoire de Hannah n’est pas du tout finie encore loin. Elle fera partie intégrante de n’importe lequel autre chapitre de l’histoire, et elle en serait, de loin, le centre. » Katherine Langford, l’interprète de Hannah, de son côté a également suggéré l’idée qu’elle retournerait dans la série si seconde saison il y avait. « Il y a définitivement encore des histoires à raconter. Ce serait cool de continuer cette histoire là. Il y a tellement de cliffhangers à la fin de la saison », a-t-elle déclaré. Voilà qui confirmerait une des intrigues possibles de la saison 2 de 13 Reasons Why selon laquelle les nouveaux épisodes suivraient la tuerie de Tyler, amoureux de Hannah, qui veut venger sa mort en abattant toutes les personnes des 13 cassettes…