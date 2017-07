Une série on a généralement envie qu'elle dure plusieurs saisons, pas forcément pendant plus de vingt ans comme Amour, Gloire et Beauté ou Les Feux de l'Amour mais au moins quelques années ! Mais il existe des séries qui auraient, quant à elles, très bien pu s'arrêter après une seule saison. Pas parce qu'elles étaient nulles ou décevantes, mais parce que leur intrigue était en fait bouclée en une seule saison. On ne parle pas ici des mini-séries ou anthologies comme True Detective, Black Mirror ou American Horror Story qui sont justement pensées pour changer chaque saison (voir chaque épisode). L'exemple le plus récent de série dont on imaginait pas qu'elle puisse avoir une suite c'est évidemment 13 Reasons Why, mais il y en a bien d'autres dans le même cas. Focus sur les plus emblématiques d'entre elles !

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. pic.twitter.com/nY5vTUfXdo — 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) 7 mai 2017

13 Reasons Why est adaptée d'un roman pour adolescent, la série se termine par l'écoute de la treizième et dernière cassette enregistrée par Hannah. Le roman comme la série se referme sur Clay suspectant sa camarade Skye d'avoir des pensées suicidaires. Tout portait alors à croire que l'intrigue de 13 Reasons Why se terminerait ainsi mais face au succès de la série, Netflix offre au show une deuxième saison ! Fausse bonne idée ? C'est ce que l'on craint un petit peu en voyant apparaître certaines théories sur la toile... Surtout que l'on sait d'ors et déjà que les scénaristes ont réussi à intégrer le personnage d'Hannah dans la saison 2. Fantôme ? Nouvelles cassettes secrètes ? Hannah pas vraiment morte ? Flashbacks ? Les questions se multiplient mais on a hâte de découvrir si les créateurs du show arriveront à susciter autant de passion autour de la série que lors de la diffusion de la saison 1.

Prison Break est typique de la série qui n'aurait dû logiquement n'avoir qu'une seule saison. Petit rappel pour ceux qui l'auraient oublier : dans la saison 1 Michael Scofield se fait enfermer dans la même prison que son frère, qui encourt la peine de mort, afin de le libérer. A la fin de la saison, ils réussissent à s'échapper. La série est un succès, elle est renouvelée pour une saison 2. Si cette saison supplémentaire était plutôt intéressante, les deux suivantzs ont beaucoup déçu les fans. Ce qui n'a pas empêché la Fox de faire revenir la série en 2017 et on sait que vous êtes très nombreux à avoir été très heureux de retrouver Michael et les autres ! D'ailleurs un acteur de la série nous a confié avoir très envie d'une saison 6...

There was a time when we were innocent. Bloodline, the Final Season, is now streaming. pic.twitter.com/6jrhYTmMoP — Bloodline (@Bloodline) 26 mai 2017

Bloodline est également une création originale Netflix qui aurait pu se conclure en une seule saison mais dans ce cas on peut certifier qu'elle aurait vraiment dû s'arrêter après ses treize premiers épisodes ! La série suit l'histoire de la famille Rayburn alors que le vilain petit canard de la famille, Danny, revient au bercail. Ses frères et sœur sont tous sauf ravis de le voir de retour et on ne tarde pas à comprendre qu'un drame attend l'homme en fin de saison. [spolier] la série se conclut par la mort de Danny. Si le cadre de Bloodline, située dans l'archipel des Keys en Floride, est assez hypnotisant et que les personnages sont plutôt intéressants, le rythme de la série laisse à désirer. On aurait préféré qu'elle s'arrête avec la mort de Danny plutôt qu'avec l'arrivée d'un jeune homme prétendant être son fils. La série aura le droit à deux saisons supplémentaires et continuera à souffrir de gros problèmes de rythmes.

Big Little Lies c’est la dernière mini-série événement de HBO, adaptée d'un roman éponyme de Liane Moriarty. Casting de star affolant ( Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz), ambiance originale ( la station balnéaire de Montauk) et suspens archi maîtrisé (quelqu'un est mort au cours d'une soirée mais qui ?). A la fin de la saison, on découvre enfin quel personnage est mort, qui l'a tué et pourquoi. L'affaire était donc réglée sauf que, les fans aimeraient bien retrouver cette attachante et ambivalente galerie de personnages pour une saison 2 et le créateur du show, David E Kelley a affirmé que c'était une possibilité envisagée. Malgré des emplois du temps très chargé Kidman et Witherspoon, également productrices de la série, seraient favorables à son retour. Là aussi, on craint la fausse bonne idée !

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg — Stranger Things (@Stranger_Things) 11 juillet 2017

Dans une moindre mesure, Stranger Things aurait elle aussi pu s'arrêter après une saison. Ted Sarandos, le PDG de Netflix, a expliqué que dans le domaine des créations originales sa société devait se montrer la plus novatrice possible et privilégier le lancement d'un maximum de séries quitte à mettre fin à d'autres séries. Stranger Things a rencontré un succès public époustouflant, quelques mois avant 13 Reasons Why c'était LA série qu'il fallait avoir vu sur Netflix. Un potentiel dont les équipes de Netflix ont eu conscience avant même la sortie de la saison 1, le feu vert avait été donné pour une saison 2 avant la diffusion. Pourtant sur le papier, Stranger Things aurait très bien pu se terminer sur sa saison 1 alors que le monstre est détruit dans le dernier épisode et que Will retrouve sa famille. Comment ça on ne sait pas ce qu'est devenue Eleven ?