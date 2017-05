13 Reasons Why : Netflix va ajouter de nouveaux messages d'avertissement suite aux polémiques

Vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène 13 Reasons Why, la dernière série événement de Netflix qui ne cesse de faire parler d’elle depuis sa sortie le 31 mars dernier. Le show aborde un thème rarement mis en scène à l’écran (ou du moins pas de façon aussi juste et poignante), celui du suicide. Hannah Baker a, enfin avait, 17 ans lorsque les souffrances provoquées entre autres par le harcèlement scolaire de la part de ses camarades la pousse à mettre fin à ses jours. Elle adresse une cassette à chacun des 13 personnes responsables de son geste et durant les 13 épisodes de la série, on assiste à la descente aux enfers de cette jeune fille très fragile. Certains moments sont très durs à encaisser, surtout la scène choc du Season Finale de 13 Reasons Why qui continue à susciter le débat, provoquant de nombreuses polémiques autour de la série accusée notamment de "glorifier le suicide". Face aux pressions de plusieurs associations, Netflix a décidé d'ajouter de nouveaux messages d’avertissement pour ses utilisateurs.

« Il y a eu de nombreux débats autour de notre série 13 Reasons Why. Pendant que beaucoup de nos internautes ont trouvé que le show a été un élément déclencheur pour aborder d’importantes conversations avec leur famille, nous avons également entendu les inquiétudes de ceux qui auraient voulu des messages d’avertissement en plus », explique Netflix dans un communiqué sur Hollywood Reporter, « C’est pourquoi nous ajouterons un autre carton d’avertissement avant le premier épisode pour une précaution supplémentaire. » Sur ce carton, on trouvera notamment l’URL du site 13ReasonsWhy.info qui recense pour chaque pays l’organisme officiel en charge de la lutte contre le harcèlement scolaire. Une mesure justifiée selon vous ?