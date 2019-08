13 Reasons Why : Netflix renouvelle la série pour une quatrième (et dernière) saison

Patience, 13 Reasons Why fera son grand retour le 23 août prochain sur la plateforme Netflix ! Cette fois, le mystère planera autour de Bryce qui, comme le montre la video promotionnelle, a été tué. La questions reste de savoir qui a commis un tel acte mais surtout, pourquoi ? Pour porter cette troisième saison, on attend notamment une bande-originale solide : Lauv et Anne Marie nous ont d'ailleurs offert F*ck, I'm Lonely. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le renouvellement de la série : oui, 13 Reasons Why aura une saison 4. Mais, ce sera la dernière.

Pour l'heure, on ne sait (évidemment) pas ce que réservera cette quatrième et dernière saison. Selon The Hollywood Reporter, les acteurs principaux (comme Clay) devraient être de retour. MAIS, puisque l'on ne sait pas ce que la troisième saison réserve, mieux vaut ne pas s'avancer. 13 Reasons Why aura tenu les fans en haleine pendant près de 4 ans avec des sujets ancrés dans la société. Et bien sûr, on a hâte de découvrir les épisodes inédits.