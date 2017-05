13 Reasons Why : Découvrez les autres programmes Netflix sur le même sujet 

13 Reasons Why est la série la plus discutée sur Twitter depuis le début de l'année 2017. En abordant les thèmes ô combien délicats du mal être adolescent et du harcèlement scolaire, Netflix a suscité quelques polémiques mais surtout ouvert la discussion sur ces sujets importants. La série aura une saison 2 qui devrait être diffusée au printemps 2018 mais avant cela, pourquoi ne pas découvrir les autres contenus disponibles sur Netflix abordant les mêmes thématiques ? Avant de proposer 13 Reasons Why, Netflix avait déjà produit ou mis à disposition sur sa plateforme des documentaires ou œuvres de fictions abordant la questions du harcèlement scolaire.

Audrie et Daisy

En septembre 2016, Netflix dévoilait ce documentaire choc, présenté quelques mois plus tôt à Sundance. Un film qui s'intéresse à différents cas d'adolescentes violées aux Etats-Unis. Le documentaire montre comment ces jeunes filles et leurs familles ont été la cible d'attaque et de harcèlement sur le web après avoir dénoncé ces viols. Ici c'est le rôle des réseaux sociaux dans le harcèlement qui est mis en lumière par les documentaristes ainsi que le poids de la culture du viol. Un film troublant car il montre comment même la police n'a pas su se ranger du côté des victimes

A Girl Like Her

A Girl Like Her est un film de fiction sorti en 2015 qui montre la descente aux enfers d'une jeune fille de 16 ans, harcelée par son ancienne meilleure amie, très populaire. Le film débute après la tentative de suicide de Jessica et les impacts de celle ci sur la communauté. Pas de cassettes au programme comme dans 13 reasons Why mais une caméra et des vidéos qui permettent à la jeune femme de prouver qu'elle a été victime de harcèlements. Le film est parfois maladroit mais reste intéressant par le jeu de deux actrices et par les questions qu'ils soulèvent.

Carrie, la vengeance

Sur Netflix vous pouvez également découvrir Carrie, la venageance remake du mythique film de Brian De Palma, lui-même adaptation du roman éponyme de Stephen King. Réalisé par Kimberly Peirce ( Boy's Don't Cry), le film met en scène Chloë Grace Moretz dans le rôle de Carrie, lycéenne qui se venge, très violemment, du harcèlement scolaire dont elle est victime. Cette version datant de 2013 adapte bien les codes de son époque avec des séquences de harcèlement filmées au téléphone portable et posté sur Internet.