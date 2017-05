En seulement quelques semaines, 13 Reasons Why est devenu un véritable phénomène de société. Avec ses 11 millions de tweets, le programme de Netflix a créé autant de polémiques que de discussions sérieuses sur le sujet grave du suicide chez les adolescents - la plateforme de streaming s'est d'ailleurs engagée à ajouter de nouveaux messages d'avertissement pour la première saison de 13 Reasons Why. Et de faire de ses deux principaux protagonistes, les acteurs les plus en vogue du moment. Ils se nomment Dylan Minnette et Katherine Langford et interprètent respectivement Clay Jensen et Hannah Baker. Désormais très demandés, ils seront sur la couverture du prochain Entertainment Weekly disponible dès le 19 mai. Et à cette occasion, ils se sont livrés à quelques secrets de tournage.

Dylan Minette a, en effet, révélé qu'il n'avait passé aucun "test d'alchimie" avec sa partenaire à l'écran puisque celle-ci est Australienne et vit à l'autre bout du globe. Fait extrêmement rare, les producteurs s'assurent toujours que les protagonistes principaux d'une série "aillent bien ensemble". Les deux acteurs se sont donc rencontrés, pour la première fois, directement sur le plateau de tournage. Quant à la lourdeur dramatique de certaines scènes - et 13 Reasons Why regorgent d'images difficiles à appréhender - les deux acteurs avouent ne pas l'avoir réellement ressentie. A fortiori quand ils jouaient ensemble puisque les seuls moments de bonheur et de légèreté que Hannah a vécu étaient avec Clay. Et la bonne entente entre Dylan Minette et Katherine Langford de participer à cette légèreté ambiante malgré la noirceur du propos. Cette bonne humeur n'est pas prête de s'arrêter :puisque 13 Reasons Why a officiellement été renouvelée pour une saison 2 !