13 Reasons Why : Hannah Baker ou la poignante représentation du mal être adolescent (SPOILERS)

Quand 13 Reasons Why est sorti il y a deux semaines maintenant, on n’avait pas trop suivi l’engouement général. Ok, la série était produite par Selena Gomez et avait attisé notre curiosité rien que pour ça, mais on avait peur d'une peinture caricaturale de l’adolescence et des souffrances qu’elle peut engendrer. Pourtant, on s’y est mis à notre tour et à notre tour on a été emporté par cette série signée Netflix. Si vous n’avez pas vu l’intégralité de la saison 1 de 13 Reasons Why, on vous invite à passer sur une autre fenêtre tout de suite (à moins que vous en ayez rien à faire de connaître l’intrigue). Dès le début, Hannah Baker l’héroïne nous annonce qu’elle meurt, d’emblée on nous dit qu’il va falloir ne pas trop s’attacher à la jeune fille. Comme vous pouvez l’imaginer, on n’a pas réussi.

Hannah se présente comme une fille vive d’esprit, intelligente, drôle, un peu décalée, la bonne copine qu’on a tous ou qu’on est. Il est très facile de s’identifier à elle dès le premier épisode, c’est la nouvelle du lycée, jolie comme un coeur, qui suscite du coup pas mal de regard, et comme toutes les ados de son âge elle craque pour le beau gosse de l’établissement, qui n’a pas l’air indifférent à elle non plus. On se met à espérer (même si on sait qu’on a tort) à une jolie romance entre les deux personnages, avant que celui-ci ne diffuse une fausse rumeur à son sujet après leur premier baiser, qui sera d’ailleurs le premier d’Hannah tout court. Aïe, on a mal pour elle, et tout ne fait qu’empirer. Au fond, pour les premières cassettes du moins, ce n’étaient que des « petites tragédies » qui lui arrivaient, une réputation entachée par un mensonge, une trahison amicale, moult remarques blessantes, mais qui s’enchaînant, a complètement affaibli Hannah, et surtout l’a isolé des autres.

À la fin de la première saison, même si Hannah sourit, elle se sent seule et nous avoue qu'elle est déjà morte à l'intérieur. 13 Reasons Why est une série qui suscite le débat (parlez en autour de vous, vous verrez que tout le monde a un avis) et qui fait réfléchir. On peut se rappeler de petites choses anodines qu’on a pu faire subir à certains camarades de classe ou de souffrances qu’on a pu nous même avoir au lycée à cause des autres. Ces autres à qui on veut plaire autant qu'on déteste. À cet âge là, on est peu sûr de nous et on s’en prend souvent à autrui pour se sentir plus fort, histoire de se prouver qu’il y a plus faible que nous. La série nous montre ce mal générationnel subi par tous les adolescents à cette période de la vie, qui est d’autant plus décuplé de nos jours par les réseaux sociaux. Il est encore plus facile de dire des horreurs aux gens lorsqu’on est caché derrière un écran, il est à présent encore plus simple de faire circuler une image, une rumeur grâce à internet.

Vous l’avez compris, on ne saura que vous recommander 13 Reasons Why surtout si vous avez le temps de binge watcher la série, elle se regarde toute seule (deux jours nous ont suffi pour les 13 épisodes) Seul petit bémol qu'on lui trouve, c’est son season finale. Une scène nous a choqués, dérangés, et est d’ailleurs sujet à controverse, c’est le suicide de Hannah qui nous est montré sans censure. On a beau voir régulièrement des gens se faire bouffer par des zombies ou même se faire éventrer (coucou The Walking Dead), voir une ado de 17 ans s’ouvrir les veines avec une lame de rasoir est franchement dur à regarder. Une suggestion de sa mort n’aurait-elle pas suffi ? Même si un avertissement est énoncé au début de l’épisode, une scène pareille peut-elle être réellement montrée dans une série tout public ? On n’en est pas si sûr.

La fin ouverte n'a pas vraiment été à notre goût non plus, on aurait préféré un vrai point final, avec le verdict du procès, où Alex n’est pas entre la vie et la mort, et la révélation explicite de Jessica à son père à propos de son viol. Une saison 2 devrait voir le jour, c’est quasiment sûr, et les théories fusent depuis, notamment sur une tuerie que Tyler pourrait préparer… Mais ne vous inquiétez pas, ces éléments ne gâcheront en aucun cas le plaisir de votre prochain binge watching ! Les 13 épisodes de 13 Reasons Why sont disponibles depuis le 31 mars sur Netflix.