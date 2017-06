13 Reasons Why : Le clin d'oeil de Selena Gomez à Taylor Swift qu'on a tous raté !

Taylor Swift a beau faire un break, elle est toujours dans les esprits ! La preuve, Selena Gomez lui fait référence dans la série qu'elle produit 13 Reasons Why, dont voici des programmes Netflix similaires. Des fans au regard très affuté ont effectivement remarqué l'apparition de la chanteuse de Shake It Off dans une scène. De quoi prouver combien les deux stars sont proches ou à quel point Taylor Swift fait partie intégrante de la pop culture. Dans l'épisode 10 de la saison 1 de 13 Reasons Why, alors que Tyler et Sheri sont dans le hall du lycée, on peut apercevoir l'image floue d'un poster familier. Cette affiche n'est autre que la pochette de l'album 1989, reconnaissable malgré le flou de l'image... Jugez plutôt ci-dessous.

Les deux amies ne se lâchent même au travail ! Selena Gomez est la star du clip Bad Blood de Taylor Swift tandis que cette dernière se trouverait dans le dernier clip de sa copine, Bad Liar. Nombreux sont les fans qui pensent qu'on peut apercevoir Taylor Swift sur un faux poster de Charlie et ses drôles de Dames dans sa chambre des années 70. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est par ici pour regarder le clip de Bad Liar de Selena Gomez.