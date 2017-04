Selena Gomez répond aux critiques concernant la série 13 Reasons Why, car oui, critiques il y a, même si la série a beaucoup de succès. Tout le monde en parle et c'est très bien, car le sujet est souvent absent des médias malgré son importance cruciale. Aujourd'hui, cependant, nous n'allons pas parler du fond mais bel et bien de la forme et plus précisément de la musique. La signification cachée d'une des chansons de la BO a été dévoilée et cela risque de vous surprendre ! Une fan a remarqué que les paroles d'une des chansons étaient particulièrement bien choisi et que les dates avaient une signification tout aussi importante. Attention, si vous lisez la suite de cet article, vous y trouverez des SPOILERS, donc si vous n'avez pas fini la saison, passez votre chemin.

Souvenez-vous, c'est le 10 novembre que les élèves du lycée se retrouve à témoigner dans le procès des Baker contre le lycée d'Hannah. Or, lorsqu'on le voit les images de ce que le couple Clay / Hannah aurait pu être, la chanson "1000 Times" de Hamilton Leithauser et Rostam joue. Les paroles disent : "Le 10 novembre, l'année est bientôt finie. Si j'avais ton numéro, je t'appellerais demain. Si mes yeux étaient ouverts, j'ouvrirais toutes les portes. Mais tout ce qui me reste est ce vieux rêve que nous avons fait." Bon, vous l'admettrez, c'est quand même pas mal incroyable. Le reste de la chanson pourrait concerner le rêve de Clay d'être avec Hannah. Bref, ça montre bien tout le travail derrière cette série. C'est sans doute pour ça que la saison 2 de 13 Reasons Why est sur le point d'être confirmée !