S’il y a bien une série à suivre en ce moment, c’est bien 13 Reasons Why, l’un des derniers petits bijoux de Netflix produit par Selena Gomez. Le show aborde avec intelligence et réalisme les thèmes du suicide, du harcèlement scolaire, du slut-shaming, du mal-être adolescent dans toute sa noirceur. Dès le début du premier épisode, on apprend que l’héroïne Hannah Baker est morte en se donnant la mort, et qu’elle a enregistré 13 cassettes, chacune destinée à une personne qui fait partie des raisons pour lesquelles elle a décidé de se suicider. Entre-mêlant passé et présent, 13 Reasons Why dépeint un portrait poignant de la souffrance adolescente et a touché déjà des millions de téléspectateurs. La série est déjà la plus commentée de 2017, avec près de 8 millions de réactions sur Twitter. Parmi les sujets les plus discutés, on retrouve celui de la, attention spoilers, scène de suicide de Hannah montrée intégralement à l’écran. C’est à dire oui, qu’on la voit se couper les veines, crier, pleurer avant de se vider de son sang et que sa mère ne la retrouve sans vie dans la baignoire.

La scène où Hannah se suicide mon dieu c'est beaucoup trop horrible #13ReasonsWhy — many (@mvnxn) 18 avril 2017

J'ai rarement été aussi bouleversé qu'en regardant la scène d'Hannah qui se suicide dans son bain.J'ai dû détourner le regard.#13ReasonsWhy — Kevin Nolet (@Kevin_Nolet) 21 avril 2017

#13ReasonsWhy la scène du suicide? vous prévenez le public sensible, mais qui hormis un psychopathe pourrait voir ça sans en être affecté ? — Salma Chaouni (@ChaouniSelma) 20 avril 2017

nan sah la scène de suicide j'étais outrée.. on dirait je me vidais de mon sang avec elle ???? #13ReasonsWhy — ???? (@Nawelitaaaa) 20 avril 2017

Comme le montrent les tweets ci-dessus, la scène est carrément insoutenable pour bon nombre de téléspectateurs. Même s’il y a un avertissement au début de l'épisode alertant des scènes violentes à venir, rappelons que la série reste un show tout public et qu’une scène de suicide aussi réaliste a rarement été montrée ainsi. Plusieurs organisations ont pointé du doigt ce choix scénaristique et estiment qu’« exposer les téléspectateurs à des scènes sur le suicide tend à augmenter le risque d’une possible augmentation des suicides. » et qu’ils peuvent se retrouver à « envisager le suicide comme une possibilité » comme l’explique une fondation dédiée à la santé mentale des jeunes.

Fini #13ReasonsWhy. Je suis étonné que bcp de gens dénoncent la scène du suicide. C'est pourtant un acte commis ttes les 40 sec ds le monde! — ∆nthony (@nthonygrn) 23 avril 2017

Cependant, le scénariste Nic Sheff a tenu à se défendre sur la polémique à travers une lettre ouverte dans Vanity Fair. Il explique que ça aurait été « irresponsable » de ne pas montrer cette scène qui révèle « ce à que ressemble vraiment un suicide (…) on ne s’en va pas silencieusement en paix (…) c’est une horreur où on crie et où on agonise. » Rejoignez-vous cette polémique sur la série ? Si rien n'a encore été confirmé, on a imaginé/recensé les intrigues possibles pour une éventuelle saison 2 de 13 Reasons Why.