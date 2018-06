13 Reasons Why : La saison 3 confirmée par Netflix

Netflix fait décidément notre bonheur cette semaine ! Après avoir dévoilé la date de diffusion et un premier trailer de la saison 6 d’Orange Is The New Black, c’est au tour de 13 Reasons Why de faire l’actualité. La série produite par Selena Gomez vient d’être officiellement renouvelée pour une troisième saison ! Certes on s’en doutait un peu, mais une confirmation fait toujours plaisir, surtout si elle est accompagnée d’un premier teaser. La vidéo tout en simplicité montre un lycéen en train de composer le code secret de son casier (20-1-9, soit l’année de sortie des nouveaux épisodes) puis en retirer un sachet en papier. Le chiffre 3 est tagué sur son casier, à la manière dont le casier de Bryce Walker avait été marqué par le terme « violeur » dans la saison 2.

L'après...

13 Reasons Why saison 3, en 2019. pic.twitter.com/MDE8QFtupB

— Netflix FR & BE (@NetflixFR) 6 juin 2018

La saison 2 s’achevant sur la tuerie avortée de Tyler et la police arrivant sur les lieux alors que Clay tient encore son arme, on devinait bien que les producteurs n’allaient pas laisser les fans sur un cliffhanger pareil. À présent la question est de savoir quels seront les thèmes traités dans cette suite, maintenant que la page Hannah semble définitivement tournée. Clay va-t-il se faire arrêter à la place de Tyler ? Le beau père de Justin va-t-il s'en prendre à lui ? Reverra-t-on Bryce Walker ? Tant de questions auxquelles on attend une réponse dans la saison 3 ! En attendant 2019, on vous propose de (re)découvrir les moments les plus marquants de la saison 2 de 13 Reasons Why.