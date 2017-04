Depuis que 13 Reasons Why, la série produite par Selena Gomez, a été mise en ligne sur Netflix, c’est un véritable raz-de-marée. Le show fascine, passionne et suscite mille débats, il a même été celui le plus commenté sur Twitter jusqu’à présent en 2017, devant The Walking Dead ou encore The Vampire Diaries. 13 Reasons Why fait une représentation poignante du mal-être adolescent à travers Hannah Baker, 17 ans, qui met fin à ses jours suite au harcèlement qu’elle subit au lycée et autres profondes blessures. On ne peut qu’être alarmé et ému par cette série qui traite avec justesse et sans cliché un sujet difficile à retranscrire à l’écran. La fin du dernier épisode laissait penser qu’une seconde saison pourrait voir le jour et une récente information pourrait bien confirmer la nouvelle… On vous en parle !

L’acteur Ross Butler qui incarne Zach, est aussi l’une des stars de la série Riverdale (The CW) et on vient d’apprendre via le site TV Line qu’il ne sera pas dans la saison 2 de cette dernière à cause « d’engagements sur d’autres projets ». D’autres projets comme la saison 2 de 13 Reasons Why peut-être ? Cette nouvelle a plus que jamais relancé les spéculations ! En attendant l’annonce éventuelle d’une saison 2 de 13 Reasons Why, retrouvez nos idées d’intrigues possibles pour les nouveaux épisodes !